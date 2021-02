El el ahora ex volante de Universidad de Chile, Walter Montillo, se refirió a su salida del club luego de disputar su último partido con los azules, en la victoria por 3-1 ante Deportes Antofagasta en el cierre del Campeonato Nacional 2020.

Tras el compromiso, la Ardilla aseguró en diálogo con TNT Sports que “dije que me quería ir en paz y dejando al equipo en tercera posición es irme con creces de la manera que quería. Me voy del club de la manera que quería, feliz. Hay emociones encontradas, pero es una decisión tomada de hace mucho tiempo”.

“Ha sido un año difícil, pero intenté estar lo más fuerte posible y con todo el compromiso posible. La vida sigue, tengo algunos proyectos. Quizás fue prematuro, me costó tanto venir acá, pero seguir mendigando para seguir jugando no tenía ganas, tampoco ponerme otra camiseta”, agregó.

A su vez, el mediocampista trasandino dijo que “aguanté cosas estos meses, muchas cosas, de que quería echar al técnico, que no quería jugar, pero lo único que traté de hacer fue ayudar y me voy en paz. Ya me había cansado de mendigar”.

“La decisión está tomada, para seguir todos tienen que querer que sea así, cuando te están buscando cualquier cosa uno se cansa. A veces tuve partidos malos como todos, pero es como que en todo momento tener que demostrar no se puede. No al hincha, a la gente que trabaja en el club, pero andar mendigando no es mi estilo. Es una decisión tomada. Me siento bien físicamente, es raro, pero ya había dicho que me iba a retirar”.