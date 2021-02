Walter Montillo compartió un emotivo mensaje de despedida del fútbol este sábado, en la previa del duelo de la Universidad de Chile con Deportes Antofagasta, en la última fecha del Campeonato Nacional.

“Llegó el día. Miro hacia atrás y sólo tengo palabras de agradecimiento. A todos los clubes que confiaron en mí, a mi viejo que me enseñó a jugar y me dio las primeras ‘armas’, a cada entrenador que me hizo mejor jugador, a cada compañero que me acompañó en las derrotas”, escribió el volante de 36 años en relación a su despedida de las canchas.

El nacido en Lanús, en la provincia de Buenos Aires, continuó agradeciendo “a cada profe y personal médico que me regalaron su tiempo para estar óptimo para cada partido, a los hinchas que me respetaron siempre y me llenaron de muestras de cariño“.

El campeón con los Azules del Apertura 2009 también le dedicó palabras a “la incondicionalidad de mi señora, que junto a mis hijos son los únicos que saben lo duro que fue el recorrido”.

“Les entregué todo lo que tenía, les pido disculpas si en algún momento no alcanzó. Pero siempre fui íntegro y profesional. ¡Los quiero mucho! Monti”, concluyó el argentino que debutó en San Lorenzo, pasó por el Morelia, Cruzeiro, Santos, Shandong Lueng, Botafogo y Tigre.

Los dirigidos Rafael Dudamel saltarán al gramado del Estadio Nacional a las 18:30 horas para enfrentar los Dragones con una sola obligación: obtener los tres puntos para consolidar su salida de la zona de la promoción.

En caso de caer de puesto, deberían jugar un duelo más, caso en el que el mediocampista podría llegar jugar un duelo más y extender por 90′ más su carrera.