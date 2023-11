La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió a la renuncia de Christiane Endler a la Selección Chilena. “A ella solo gratitud, respeto y un cariño que seguirá creciendo“, sostuvo.

Duro cuestionamiento

En redes sociales, la secretaria de Estado señaló que el retiro de la arquera le deja “un sabor amargo luego de un irregular homenaje a sus 100 partidos y un chaqueteo increíble luego de un mal partido“.

“Jugadores ‘históricos’ -a quienes tuve que googlear para encontrar sus logros- diciendo que no es la mejor del mundo. Lo es y el mundo lo sabe, es una pena que Chile no. Leo asombrada comentarios que dicen ‘individualista’ de parte de gente que a verdaderos princesos, que no dudan en privilegiar fechas FIFA o escándalos por encima de su selección, no les dicen nada”, agregó.

Orellana también se refirió a la arquera suplente de La Roja Femenina, Antonia Canales. “No merece toda la presión que está viviendo por una mala gestión que no previó una tercera arquera ante una fecha que no es FIFA“.

“Todos y todas a apoyar a nuestra Roja (…). Es un momento difícil, pero han llegado acá sorteando miles de obstáculos”, cerró.