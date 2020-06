Video relacionado – Michael Jordan donará USD 100 millones a la lucha contra el racismo (02.40)

El ex basquetbolista estadounidense Michael Jordan, vivió un momento épico y, esta vez, fuera del estadio. Jordan capturó uno de los peces más grandes durante la 62º edición del torneo de pesca Big Rock Blue Marlin.

Sin embargo, fue un trabajo en conjunto con la tripulación de su barco Catch 23, quienes capturaron un enorme marlín azul que pesó más de 200 kilogramos, lo que les permitió ganar el quinto lugar en esta competencia que se realiza en Carolina del Norte, Estados Unidos.

El deportista de la NBA marca otro hito en su vida, pero uno nuevo en su carrera en el área de la pesca. Sin embargo, esta presa fue insuficiente para ganar parte de los 3,3 millones de dólares incluidos en la cartera de premios, aunque aún quedan otros dos días para obtener una presa mayor.

En una entrevista que le realizaron luego de pesar al animal marino, Jordan sacó su lado más competitivo y dejó entrever que lo más probable es que el próximo año volverá al concurso anual, donde espera superar su propia marca.

Sin duda, este ha sido un gran año para el ex Chicago Bulls, ya que ha tenido un éxito rotundo su documental llamado The last dance, uno de los más vistos en la plataforma de Netflix. Además, ha sido un líder activo en los crímenes raciales que hoy por hoy vive Estados Unidos.

