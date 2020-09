(EFE) – Lionel Messi llegó este lunes a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para empezar la pretemporada con el conjunto azulgrana, después de que el pasado viernes anunciara su decisión de cumplir finalmente el año que le queda de contrato.

Messi fue el primer futbolista del conjunto azulgrana en llegar esta tarde a las instalaciones de Sant Joan Despí, pues la plantilla, que este domingo disfrutó de un día de fiesta, estaba citada más tarde de lo habitual para empezar su segunda semana de trabajo.

Sin embargo, el astro argentino, que ya se ha sometido a la prueba PCR del coronavirus como requisito previo a la vuelta a los entrenamientos, no se pondrá inmediatamente a las órdenes de Ronald Koeman.

Lee también: “Es un capitán de cartón piedra”: Las 8 frases más duras contra Messi que dejó editorial de medio español

Tal como establece el protocolo sanitario de LaLiga, el 10 se ejercitará en solitario durante los próximos días antes de empezar a participar en las sesiones grupales junto al resto de sus compañeros.

Cabe recordar que, el viernes pasado, el aún capitán del Barca dio una entrevista donde aclaró todos los puntos de su fallida salida del club.

Ahí, apuntó al presidente Josep María Bartomeu de no “cumplir su palabra” para dejarlo salir. Además, indicó que la única opción que le quedaba era ir a juicio, cuestión que no hará “porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”.