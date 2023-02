La derrota del París Saint-Germain ante el Bayern Múnich por la ida de los octavos de final de la Champions League marcó un punto importante para la carrera de Lionel Messi. Luego de esta caída, el club parisino indicó que el trasandino rechazó la primera oferta de renovación, e incluso, señaló que este no habría renovado el arriendo de su mansión en Francia, según reportó L’Equipe.

En tanto, el padre y representante del astro, Jorge Messi, quien viajó recientemente a Barcelona, fue entrevistado por varios medios españoles que le preguntaron sobre un posible retorno al club catalán. El hombre respondió tajantemente que no cree que sea posible.

“No creo que Leo vuelva a jugar en el Barça (…) No se dan las condiciones. No hemos hablado con Laporta (presidente del club) y no hay oferta“, dijo el padre del delantero antes de seguir con su rumbo.

Se especula también que el futbolista estaría contemplando el fútbol estadounidense de la Major League Soccer (MLS) como su próximo destino tras el millonario contrato que le habrían ofrecido. Su padre no cree que pueda volver a jugar como un azulgrana, pero aún nada está decidido.

💣💣💣 IMAGEN @JijantesFC Jorge Messi a la salida de Barcelona: “No creo que vuelva Messi. No se dan las condiciones”. pic.twitter.com/pJRZTcBJ18 — Jijantes FC (@JijantesFC) February 16, 2023