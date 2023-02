(TNT Sports) – Durante esta jornada, la FIFA dio a conocer a los deportistas masculinos que disputarán el premio futbolístico más importante del mundo. Lionel Messi, Kylian Mbappé y Karim Benzema son los finalistas para la entrega del galardón que se dará a conocer el 27 de febrero en París, Francia.

Según la página del ente rector del fútbol mundial, los Premios The Best FIFA Football Awards, honran una vez al año a los miembros más destacados del fútbol. Sin embargo, no consta solo de eso, también es una instancia en la que se reconoce a los aficionados del deporte, quienes son parte fundamental de los partidos y de la vida misma del juego.

La categoría de “El mejor jugador masculino de la FIFA”, es una de las más esperadas por todos los fanáticos que votan. El hecho que estuviera Messi, Mbappé y Benzema, era de esperarse, esto ya que los primeros dos brillaron en el Mundial de Qatar, mientras que el “Gato”, viene de un buen pasar con el Real Madrid.

🚨 We have our finalists for #TheBest FIFA Men's Player Award! 🇫🇷 @Benzema

🇦🇷 Lionel Messi

🇫🇷 @KMbappe — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 10, 2023

Las otras opciones que la FIFA premiará a fines de febrero son:

Afición.

Jugadora de la FIFA.

El mejor entrenador masculino de la FIFA.

La mejor entrenadora femenina de la FIFA.

El mejor portero masculino de la FIFA.

El premio FIFA Puskás

