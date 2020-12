(EFE) – El polaco Robert Lewandowski fue coronado como el mejor jugador mundial del año en la gala The Best de la FIFA y superó a los otros dos nominados finalistas y auténticos líderes universales de los últimos tiempos, Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

El Bayern Múnich, monarca del fútbol europeo este 2020, parecía que iba a sacar el rodillo en la gala de los premios The Best, pero el pleno se lo arrebató sorprendentemente un alemán, Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, elegido como mejor entrenador por delante del gran favorito, Hans-Dieter Flick, y del argentino Marcelo Bielsa.

A parte de este ‘tropiezo’, del premio que fue por segundo año consecutivo para Klopp, esta vez por devolver la Premier al Liverpool tras tres décadas, el Bayern acaparó los galardones, puesto que Manuel Neuer fue declarado mejor portero y en el XI ideal FIFPro/FIFA estuvieron, además del delantero polaco, Joshua Kimmich, Alphonso Davies y Thiago Alcántara, que tras acabar la campaña fichó precisamente por el conjunto de Anfield.

El conjunto bávaro acaparó todos los títulos domésticos, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa, y lo hizo abanderando el nuevo fútbol total que destrozó a la mayoría de sus rivales, con el 8-2 al Barcelona en Lisboa como momento estelar.

Los votantes así lo reconocieron para definir los premios The Best de la FIFA 2020, cuya gala se celebró de forma virtual desde la sede del máximo organismo futbolístico mundial en Zúrich a causa de la pandemia y cuya presentación corrió a cargo de la periodista inglesa Reshmin Chowdhury y el exjugador neerlandés Ruud Gullit.

El acto fue aprovechado para rendir un nuevo homenaje cariñoso a dos leyendas del fútbol mundial, recientemente fallecidas, el argentino Diego Armando Maradona, el 25 de noviembre, y el italiano Paolo Rossi, el 9 de diciembre, así como a todos los sanitarios del mundo, calificados de “héroes” en la lucha mundial contra la COVID-19.

Así lo recalcó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un discurso también en la distancia, en el que tuvo un reconocimiento a ambas figuras y a médicos y sanitarios del mundo que han estado en la primera línea de la lucha contra la pandemia en un año “muy difícil”, “extraordinario”, que según el dirigente ha enseñado que “la salud es lo primero incluso por delante del fútbol”.

Indiscutiblemente ha sido el año del Bayern de Flick que, liderado por Neuer bajo palos, Joshua Kimmich desde el lateral derecho al centro del campo, Thomas Muller en todo el frente de ataque, y culminado por Lewandowski, ha arrasado.

El ‘9’ del acorazado bávaro, nacido en Varsovia hace 32 años, se convierte en el primer polaco en obtener este galardón por delante de los dos grandes dominadores del fútbol mundial en los últimos tiempos, el argentino Leo Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.

Leo Messi, delantero del Barcelona y ganador del The Best 2019 y Cristiano Ronaldo, que obtuvo este galardón en 2016 y 2017, no han podido hacerle mucha sombra ni en títulos ni en rendimiento global.