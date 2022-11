De la mano de Lionel Messi, la selección Argentina cosechó un crucial triunfo ante México que le permite seguir en carrera por la clasificación a octavos de final en el Mundial de Qatar 2022.

La albiceleste se impuso por 2-0 al combinado azteca gracias a los tantos de la “Pulga” y Enzo Fernández, escalando al segundo lugar del Grupo C.

Como es de costumbre, miles de personas acudieron a las redes sociales antes, durante y después del compromiso para manifestar sus opiniones y compartir creativos memes sobre el duelo.

Descripción gráfica de cómo me siento en cada minuto viendo el México vs Argentina: pic.twitter.com/NybWcbeb8n

– Esa selección argentina te bailó sabroso, Mexico.

– Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor.

– Pero no parecían…

– ¡Caímos ante el mejor, muchacho, no lo olvides! pic.twitter.com/aOu10BTrtU

