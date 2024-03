Max Verstappen (Red Bull) dio el primer paso soñado para su escudería en el inicio de la temporada 2024 de la Fórmula 1.

El tres veces campeón del mundo se impuso sin problemas en lo que la prensa calificó como un mero “trámite” para él.

Verstappen dominó de principio a fin las 57 vueltas del Grand Prix de Bahrein.

Yes boys!!! Couldn’t have asked for more 🙌

Unbelievable start to the year, a 1-2 finish is absolutely fantastic 🏆 Great work @redbullracing, let’s keep pushing 👊 pic.twitter.com/yPU7LrTHEc

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) March 2, 2024