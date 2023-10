La Fechibox informó que el boxeador fue excluido de la competencia por no informar un K.O. que sufrió en un entrenamiento. Por su parte, el deportista acusó que la organización informó que "la Comisión Técnica tomó la decisión, pero realmente fueron tres personas que odian el boxeo. Esta Federación no tendrá los resultados hasta que cambien a todos los que no quieren que el boxeo resurja".