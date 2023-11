Luego de que el Team Chile lograra medalla de plata en la prueba de 4×100 metros en atletismo femenino durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023, la atleta chilena Martina Weil se refirió a las críticas surgidas en contra de su compañera, la también corredora, Isidora Jiménez.

En medio de la alegría y el festejo, Weil conversó con los medios de comunicación, manifestando su satisfacción con el resultado y mostrando su apoyo a Jiménez ante las críticas surgidas en contra de su carrera como deportista.

“Aquí, lo que tenemos que aprender es que una mala carrera no hace un mal deportista. Uno puede tener un mal desempeño en un día y eso no significa que el entrenamiento y que el nivel no esté“, le dijo Weil a As Chile.

En esa línea, la deportista respaldó a su compañera y aseguró que esperaba “que esto haya sido suficiente para toda esa gente que está hablando, que se dé cuenta de que en verdad a la Isi le queda, que la Isi es nuestra, que la Isi no está sola”.

“Si se meten con la Isi, se meten con el atletismo chileno completo“, puntualizó Martina Weil.