Sumado a la frustración de no poder conseguir el otro para Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, Martín Vidaurre se mostró molesto luego de la carrera de Mountain Bike este sábado.

El ciclista, que obtuvo la plata, criticó que mucha gente quedó sin poder asistir al recinto de San Carlos de Apoquindo, donde se llevó a cabo la competencia de ciclismo de montaña.

En diálogo con Emol, el deportista señaló que “había muy pocas entradas y estaban todas vendidas. Muchos se cayeron porque había tickets exclusivos que regalaron y limitó a mucha gente que quería venir, pero se lo perdió“.

A pesar de aquello, el doble medallista panamericano agradeció el apoyo del público que pudo acompañarlo a él y al resto de los chilenos en la competencia.

“Creo que se cometió un tremendo error con los tickets y aun así llegó mucha gente. Me parece que ahí faltó mucho por hacer“, sentenció.

¡PRIMER MEDALLISTA PARA CHILEEE! 😭 Martín Vidaurre logra la medalla de plata en el MTB y se cuelga su segunda medalla panamericana tras lograr el bronce en Lima 2019 🔥 El ministro Jaime Pizarro acompañó la carrera y estuvo presente en el cruce de meta del ciclista chileno 🚵‍♂️ pic.twitter.com/3DI6FKijN8 — Ministerio del Deporte (@MindepChile) October 21, 2023

“Hice todo lo que pude”

Vidaurre logró la plata tras un estrecho choque con el canadiense Gunnar Holmgren, quien finalmente le sacó ventaja en el penúltimo giro, obteniendo el oro. El bronce, en tanto, fue para el brasileño Jose Marques de Almeida.

“Se me escapó la de oro, era lo único que quería. Luché con lo que pude, me quedé con lo puesto. Me cuesta estar acá. Hice todo lo que pude, todo el año me preparé de la mejor manera, me llegué a emocionar en la mañana cuando llegué acá”, dijo el chileno entre lágrimas.

“Se me escapó la medalla al final, intenté controlar la carrera, pero hay que ser realista. Hice todo lo que pude. Estoy muy emocionado“, agregó.