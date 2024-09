Martín Vargas agradece apoyo en emotiva velada benéfica tras su accidente: “Pensé que Chile se había olvidado de mí”

Durante una emotiva velada en el Club México, el exboxeador Martín Vargas agradeció el apoyo recibido tras su accidente. Conmovido por el homenaje, Vargas destacó la atención y cariño recibido en el Hospital del Trabajador.

Casi quinientos fanáticos del boxeo se reunieron este sábado en el tradicional Club México de la calle San Pablo para apoyar a Martín Vargas en su recuperación tras su atropello ocurrido hace tres meses en Maipú.

El evento, que incluyó una velada de boxeo y una subasta benéfica, ofreció a los asistentes la oportunidad de mostrar su solidaridad con el ex boxeador, quien sigue enfrentando secuelas físicas del accidente.

Durante la velada, Vargas, que está en tratamiento en el Hospital del Trabajador, recibió un emotivo homenaje y ovación del público. A pesar de las dificultades, el ex boxeador se mostró agradecido por el cariño recibido y destacó el apoyo de sus seguidores.

La jornada también incluyó una subasta, donde se vendieron guantes firmados por Vargas y un saco de boxeo, con el dinero recaudado destinado a su recuperación.

¿Qué dijo Martín?

El exboxeador Martín Vargas subió al escenario durante una velada en el Club México, donde expresó su profundo agradecimiento a quienes lo apoyan, según lo reportado por Las Últimas Noticias.

“Después del accidente quedé con muchos problemas físicos, con cuatro costillas quebradas, más el golpe. He estado en tratamiento en el Hospital del Trabajador, con muy buena atención, y he visto el cariño muy grande que me tiene la gente que trabaja ahí“, comentó el luchador, visiblemente afectado.

Al ser consultado sobre cómo sintió el homenaje, Vargas respondió con entusiasmo y gratitud.

“Ha sido muy lindo, pensé que Chile se había olvidado de mí, pero ahora me di cuenta que no. Siento que este es un país que me valora mucho. Creo que la gente que me conoce, que me quiere y que me respeta, sabe que siempre defendí lo mejor que pude a mi país, a donde sea que iba a representarlo”, subrayó.