Este primero de diciembre, dos partidos simultáneos por Qatar 2022 no dejaron a nadie indiferente: Croacia vs. Bélgica (Grupo F) y Canadá vs. Marruecos (Grupo G).

En el caso de Croacia vs. Bélgica, ninguna de las escuadras logró marcar un gol, dejando el arco con un empate a cero que resultó en los croatas clasificados y los belgas eliminados definitivamente del Mundial de Fútbol.

Marruecos, en tanto, hizo historia al clasificar por segunda vez en su historia a los octavos de final gracias a un triunfo 2-1 frente a Canadá, país que se despide de Qatar sin sumar ningún punto.

Debido al empate entre Croacia y Bélgica, los africanos pasaron a la siguiente tanda como primeros.

🇲🇦🦁 For the first time since 1986, the Atlas Lions have escaped the groups! pic.twitter.com/12rJKpYsBK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 1, 2022

¿Quiénes pasaron a octavos?