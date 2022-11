El ex seleccionado nacional Mark González reveló uno de los momentos más impactantes de su carrera: el cabezazo que sufrió en el triunfo de Chile en las clasificatorias de Argentina en 2008.

En aquella oportunidad, el futbolista se enfrentó a una grave contusión cerebral y se rompió los ligamentos de la rodilla derecha.

“Yo no recuerdo ese partido, se me borró“, manifestó en conversación con Cecila Bolocco en Canal 13.

“Fue un cabezazo gigante y todos se fueron con Burdisso, el jugador de Argentina, porque a él le produje un corte en la cabeza y sangraba. Entonces, todos se fueron más con él, pero el que estaba más grave era yo; tuve una conmoción cerebral, tenía un TEC cerrado“, recordó.

Del mismo modo, confesó: “Me dicen los doctores que yo volví, porque me estaba tragando la lengua, se me iban los ojos atrás. Dicen que volví. Y en esa que vuelvo estaba agresivo, eso fue en la cancha. Cuando vuelvo, que estaba agresivo, me vuelvo a ir. Y ahí me llevaron en ambulancia, con el cuello ortopédico y todo lo demás”.

“Estaba mi hermano en ese partido y se pasó a la cancha, pero yo estaba inconsciente todo el rato. Mi hermano se fue conmigo en ambulancia. En el camino tuvieron que parar porque yo ya no estaba respirando bien, me estaba yendo. Yo llegué casi muerto al hospital, entubado entero“.

La ex figura de La Roja estuvo en la UCI y, tras salir dado de alta, sufrió durante dos meses vértigo. Debido a su lesión en la rodilla, aseguró que estuvo cuatro meses mal, “pero había que darlo todo por la selección“.