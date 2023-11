Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 para la corredora nacional María Ignacia Montt han dejado sombras y luces.

La atleta buscaba un cupo en la final de atletismo el pasado lunes 30 de octubre, logrando posicionarse en el tercer lugar. No obstante, minutos después, debido a un error de la organización, tuvo que repetir la prueba y obtuvo el quinto lugar.

“Es para no creer lo que pasó. Me han pasado muchas cosas en el atletismo y en la vida y creo que nunca me había pasado esto. Escuché dos disparos, vi que todos corrían y que la carrera no paraba, porque había que tocar un tercer disparo. No creo que el ruido haya sido tanto. Vi que todas corrían, así que seguí corriendo por instinto”, relató.

Para llegar a estos Panamericanos, la deportista debió enfrentar momentos difíciles en su carrera; una de ellos fue una fractura de peroné a principios de año, seguido por un proceso de recuperación.

En su regreso a la disciplina deportiva, logró clasificar a Santiago 2023 con su mejor marca histórica: 11,38 segundos en 100 metros planos.

La revancha de María Ignacia Montt

Dejando atrás el episodio amargo de la competencia anterior, la corredora tuvo un papel crucial en la prueba de relevos femeninos 4×100, ocupando la última posición para tomar la posta.

Corriendo en la pista del Estadio Nacional y utilizando una bomba de insulina, la deportista de alto rendimiento, junto a Anais Hernández, Martina Weil e Isidora Jiménez, lograron ganar la medalla de plata y establecer un nuevo récord nacional.

Las corredoras registraron un tiempo de 44,19 segundos y batieron el récord por segunda vez en el día.

María Ignacia Montt en DSportsCL profundizó sobre su diagnóstico de diabetes tipo 1: “De repente nos tocan cosas difíciles en la vida, en algún minuto fue mi diabetes y este año fue la lesión. Creo que siempre uno lo puede dar vuelta, aprovechar esas situaciones adversas para motivarse y cambiar la historia”.

La próxima batalla de la deportista será asegurar un cupo en los Juegos Olímpicos de París 2024.