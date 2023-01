(TNT Sports) – Luego de varias semanas de especulaciones y rumores, Audax Italiano puso fin a la incógnita este miércoles y presentó de manera oficial a Marcelo Díaz, quien tuvo una extensa carrera en el extranjero.

En conferencia de prensa, el ex Libertad de Paraguay agradeció al club floridiano por abrirle las puertas, y también evitó referirse a su frustrado fichaje por Universidad de Chile, pese a que este era el principal anhelo del bicampeón de América.

“Mi arribo a Audax Italiano es porque es el club que me quiso desde un comienzo. Cuando yo llegué al país, dije claramente que venía a disfrutar, ser feliz, reencontrarme con mi familia y jugar donde me quisieran”, comenzó diciendo ‘Carepato’.

Bienvenido al club itálico, Bicampeón de América @CHELODIAZ_21 💚🫶🏻 Con todo este 2023 💪🏻#ForzaAudax 🇮🇹 pic.twitter.com/mmb9p3R9tn — Audax Italiano (@audaxitaliano) January 4, 2023

Asimismo, el ex Racing de Avellaneda agregó que existieron otras ofertas, pero que esta fue la que más le llamó la atención: “Audax empujó muchísimo, y otros equipos también quisieron contar conmigo y se los agradezco, pero este club hizo las cosas bastante bien, me dio confianza. Hablé con el entrenador y eso hizo que yo vista estos colores”, complementó el ex Basilea de Suiza.

Respecto a la opción de haber llegado a Universidad de Chile, cuadro en el que fue campeón de la Copa Sudamericana en 2011, Díaz sostuvo: “No me corresponde hablar de la U, no es mi club. Estoy comprometido con Audax y lo que diga el resto de las personas se quedará en eso, son palabras de otras personas, no tengo por qué meterme en ello (…) Fue un cierre de capítulo”, finalizó el ex Hamburgo de Alemania.

Cabe destacar que a nivel nacional esta será la tercera camiseta que defenderá el volante de 36 años, lo hizo en Universidad de Chile, donde obtuvo cuatro Campeonatos Nacionales y una Copa Sudamericana (210 partidos, ocho anotaciones y 18 asistencias), y en Deportes La Serena en 2010 (13 encuentros y cinco goles).

