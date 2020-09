El entenador argentino Marcelo Bielsa tuvo una pequeña discusión con su traductor durante una conferencia de prensa telemática en la antesala al debut de Leeds United en la Premier League.

Fiel a su estilo, el DT rosarino corrigió a su ayudante por no ocupar las palabras exactas en relación a lo que estaba respondiendo, mostrándose molesto con la situación.

En la instancia, el “Loco” explicó que se viene un partido “lleno de matices que lo hacen distinto”, y el traductor al pasarlo al inglés utilizó las palabras “last season” (última temporada).

Esto llamó la atención de Bielsa, quien lo miró y remarcó: “Que lo hacen diferente”. El traductor, algo incómodo dice “sí, diferente”. Y Bielsa volvió a la carga: “Yo no usé last season. Yo no dije nada de la última temporada”.

Resignado, el otrora estratega de la selección chilena continuó con la conferencia, en la que también confirmó su continuidad en el cuadro recién ascendido a la Primera División de Inglaterra, donde este sábado hacen su estreno ante Liverpool.