"Nadie se baña dos veces en el mismo río", dice el popular aforismo del filósofo presocrático Heráclito. Marcelo Bielsa no estará de hecho en las mismas aguas, pero sí en un escenario cuyo cauce y actores le resultarán tan familiares, como cercanos. Con Uruguay, Bielsa se medirá contra la Selección Argentina, la cual dejó de dirigir hace 19 años. El DT rosarino tendrá enfrente a otro rosarino, a la superestrella Lionel Messi, y al cuerpo técnico de los campeones del mundo.

Luego de 15 años, Bielsa vuelve a enfrentar a la Selección Argentina. El último choque fue el 15 de octubre de 2008, dirigiendo a Chile, que le ganó 1-0 en Santiago a la Albiceleste dirigida por Alfio Basile. “El Loco” lo hará ahora con la Selección Uruguaya, con la cual viene de dar el golpe en octubre: derrotó en la fecha 4 de la eliminatoria a Brasil en el legendario estadio Centenario, luego de 22 años de no hacerlo en la Eliminatoria. En el mismo icónico estadio de Montevideo apabulló a Chile en el debut con una victoria de 3-1. De visitante cosechó una derrota ante Ecuador en Quito y empató en Barranquilla ante Colombia.

De los 12 puntos en disputa, cosechó siete, pero lo que más conquistó es su método de trabajo y su alto estatus como responsable máximo en la conducción de la Selección Charrúa. En seis meses que lleva dirigiendo a la Celeste ya impuso su sello y reconocimiento. “Nos está tapando la boca a todos”, reconoció un histórico de la Selección Uruguaya, como Richard “Chengue” Morales.

La Celeste y su impronta de fútbol ofensivo

Su fútbol vertical quedó demostrado en el primer compromiso ante Chile, donde los jugadores mostraron esa impronta de fútbol ofensivo, de presión constante hacia el rival, haciendo del fútbol de ataque su paradigma de juego.

“Uruguay tiene futbolistas para tratar de enfrentar a un rival como Argentina sin de antemano tomar precauciones exageradas que impidan que una de las grandes virtudes que tiene Uruguay como equipo, el manejo de la pelota y la calidad individual, no intente ponerse de manifiesto”, aseguró Bielsa.

La Celeste tiene jugadores de alta calidad técnica, entre ellos Federico Valverde, que brilla en el mediocampo del Real Madrid, y que es el símbolo de esta Selección y, además, capitán. También se destacan Roland Araujo, defensa del FC Barcelona, Darwin Núñez, delantero que brilla en el Liverpool de la Premier League, Facundo Pelistri del Manchester United, entre otros notables futbolistas.

En ese sentido, el DT rosarino aseveró: “Si no tiene cinco o seis jugadores en los mejores equipos y luego construye un proyecto de juego sin que esos jugadores tengan posibilidades de intentar demostrar hacer lo que saben hacer, desde mi punto de vista sería un error”.

El desafío de medirse ante la Selección campeona del mundo

En la previa de este duelo lleno de historia, Bielsa enalteció a los campeones del mundo. “Es un ciclo brillante, no solamente en los resultados, sino en la vigencia por seguir ganando y el tipo de fútbol que construye”, elogió el técnico.

El cuerpo técnico de la Selección Argentina conoce muy bien a Bielsa, ya que todos los cuatro integrantes del cuerpo técnico fueron dirigidos por el rosarino. Lionel Scaloni y sus laderos, integrado por Walter Samuel, Pablo Aimar y Roberto Fabián Ayala, fueron testigos directos del estilo Bielsa. La impronta del rosarino ha sido elogiada públicamente por alguno de ellos.

El DT campeón del mundo no dudó en alabarlo: “Para nosotros, para los que hemos tenido la posibilidad de ser entrenado por él, es una referencia. Sabemos bien cómo piensa, cómo analiza. Nos llena de orgullo que pueda volver a dirigir, que esté en una Selección tan prestigiosa como Uruguay. Lo apreciamos mucho“, manifestó Scaloni.

📋 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 Lista de jugadores citados por Marcelo Bielsa para los partidos frente a Argentina y Bolivia. 📌 Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26™#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/MBkpeZJyVV — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 13, 2023

Lionel Scaloni también contó una anécdota que lo marcó fuertemente. Fue en su ciclo siendo jugador del Deportivo La Coruña y a su vez integrante de la Selección Argentina. “En mi primera charla con Bielsa, en Japón, me llamó a la habitación y me hizo ver un video de La Coruña ante Racing de Ferrol por la Copa del Rey. Veníamos de jugar un partido teóricamente desganados y Bielsa me dijo: Esta no es la actitud de Selección, esto no es un jugador de Selección. Y tenía razón, son cosas que te quedan grabadas”, analizó el joven DT campeón del mundo.

Pablo Aimar, ayudante de Scaloni, también reveló lo que significó para él ser dirigido por Bielsa: “Los que pasamos por él sabemos que llegamos a sus manos como un jugador y nos fuimos mejores, esto es lo que te deja él”, dijo ponderándolo.

Enfrentar al equipo de Lionel Scaloni será una parada brava para Uruguay, también para Argentina, y a la vez un registro sobre la dimensión del equipo que Bielsa está buscando darle mayor fuste y estatus. “Será un partido que de ninguna manera puede ser sencillo. El modelo de juego de Argentina está totalmente claro, hace mucho tiempo que juego del mismo modo, con el mismo nivel y la forma en que intentaremos jugar nosotros”, dijo Bielsa en la previa del duelo antes de cruzar el charco de cara al gran duelo.

Sobre cómo cree que se dará el partido, el DT aseguró: “ninguno de los dos equipos va a descartar ponerle mucha dedicación a la recuperación de la pelota“.

También fue enfático al decir lo que implica jugar con una selección como la Argentina, que transita un momento en estado de gracia, producto de haber ganado los cuatro partidos disputados y lo hizo con un fútbol de altísimo nivel. “Sí, decididamente no pensamos en tratar de jugar y solo pensamos en defender, es el camino más corto para dar el partido por perdido, de eso estoy seguro. Si a un rival como Argentina se le juega con un planteamiento defensivo, las posibilidades de éxito son muy bajas“, manifestó.

Técnico de “autor” que vive por y para el fútbol

El DT de la Celeste es un técnico con cocina de autor. Sus equipos tienen en la intensidad la fisonomía que los define. Su método de trabajo, provisto de gran menú de información y con celo en el detalle, es conocido mundialmente. Marcelo Bielsa es una escudería en sí mismo.

“Para mí el fútbol lo es todo. Pienso en fútbol, hablo de fútbol, leo fútbol y esa es una vida que no se puede vivir eternamente. Por eso me gustaría moderarla”, sentencia como una de sus máximas.

En los cuatro partidos que jugó Uruguay en esta Eliminatoria ya dejó un tatuaje claro sobre lo que implica para los rivales jugar ante la Selección Charrúa. La Celeste es un equipo de tremenda dinámica, que ataca en el escenario que sea y su estilo no se modifica ante quien tenga enfrente.

“La única manera que entiendo el fútbol es la de presión constante, jugar en el campo rival y el dominio de la pelota. Yo soy un obsesivo del ataque. Yo miro videos para atacar, no para defender. ¿Saben cuál es mi trabajo defensivo? Corremos todos”, es el mantra principal de su filosofía.

No obstante, en estos primeros meses la polémica surgió en Uruguay, dado que dos emblemas de la selección oriental no habían sido convocados en los primeros cuatro partidos iniciales en la Eliminatoria, Edinson Cavani y Luis Suárez. Bielsa en sus conferencias los ponderó y los considero “Gloria” del fútbol uruguayo, no obstante, apostó por jugadores más jóvenes, acaso pensando en la proyección de cara al Mundial del 2026.

No obstante, los convocó a ambos (luego Cavani fue desafectado por lesionarse el fin de semana en su partido de Boca contra Newell ‘s) para esta doble fecha y no dudó en elogiar públicamente a Luis Suárez: “El rendimiento de Suárez se expresa en goles. Si juega muy bien y no convierte, él no se sentiría bien. Su equipo es puntero e integra la delantera más goleadora del Brasileirao”, detallando el estupendo presente futbolístico del goleador uruguayo, en el Gremio de Porto Alegre, quien marcó tres tantos ante Botafogo el último fin de semana.

Enfrentar a Messi en “La Bombonera”

“El Loco” regresa al templo xeneize que le dio la primera gran consagración y consecuente alegría en el fútbol argentino. Fue el 9 de julio de 1991, cuando derrotó al Boca, dirigido por el uruguayo Óscar Washington Tabárez, por definición de penales. Fue su primer título como técnico.

Para intentar conseguir otro resonante éxito deberá tener en cuenta varios peligros de alto poder de daño que representa el notable equipo que tendrá enfrente. Entre los varios desafíos hay uno que emerge como ineludible, el otro rosarino más famoso: Lionel Messi.

“No hay un método o una fórmula infalible para marcar a Messi. Habrá que preguntarle a él qué será lo conveniente para evitar que juegue. Y por el bien del fútbol es mejor que así sea”, concluyó.

Bielsa, un DT elogiado, criticado, admirado. Un técnico con herramientas propias y que aun en la polémica que genera en su país, es un personaje singular que no te deja indiferente.

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Argentina y Uruguay?

El encuentro entre las selecciones de Uruguay y Argentina está programado para este jueves 16 de noviembre de 2023 en La Bombonera. Su inicio está programado para las 21:00 horas de Chile.