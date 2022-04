(Agencia Uno) – El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, se mostró “doblemente feliz” al conseguir la Copa del Rey por la afición verdiblanca y porque llevaba 17 años el club sevillano sin añadir un título a sus vitrinas.

“Siento una gran alegría, teníamos una gran responsabilidad y durante todo el año hemos recibido el apoyo incondicional de la grada. Y juntar eso en la final era muy importante. Desde que salimos del hotel me di cuenta de que era imposible perder este partido. Vi al grupo convencido y con confianza, merecimos el triunfo antes de llegar a los penales”, indicó el ‘Ingeniero’ en rueda de prensa tras el triunfo en la tanda por 5-4.

“Pero el equipo tuvo la calma para mantener su juego y eso nos ha permitido ser campeones de la Copa del Rey y seguimos peleando por acceder a los puestos de Champions”, añadió Pellegrini, que incidió nuevamente en la salida del hotel de concentración hasta el estadio de La Cartuja.

Lee también: Manuel Pellegrini y Claudio Bravo hacen historia tras ganar la Copa del Rey con el Betis

“La salida del hotel al lado del estadio, que se llenó de gente viéndolo en pantallas gigantes” es uno de los momentos del día. Pero además, el técnico verdiblanco señaló otros dos más. “Luego tanto en la llegada a La Cartuja como dentro, que estaba repleto, y el momento del quinto penal que pudimos sacar todos la alegría por la Copa”.

“Antes de llegar a los penales tuvimos una prórroga complicada porque Canales y Fekir se contracturaron. Pero independientemente de los cambios el equipo dio la cara hasta el final. Ahí elegimos los jugadores y tuvimos cinco grandes lanzadores. Todos era suplentes y estaban más descansados”, comentó sobre la tanda.

Preguntado si es el mejor momento de su carrera en España, el chileno prefirió no contestar. “A mí no me gusta comparar, ha sido un gran día para la felicidad de la gente… viví cinco o seis años magníficos en Villarreal, en el Real Madrid se nos escapó la Liga con 96 puntos y en el Málaga me hicieron un gran homenaje tras el fallecimiento de mi padre con los cuartos de la Champions. Y aquí he vivido una alegría tremenda”.

“Los objetivos ahora son disfrutar el día y la noche y meternos de nuevo en el trabajo a partir del lunes para seguir peleando por la Champions hasta que las matemáticas nos den. Ya tenemos un logro esta temporada pero el grupo está mentalizado para esto y el día martes ya estará pensando en los partidos que nos quedan”, espetó.

Lee también: “Felicidades Capi”: El saludo de Arturo Vidal a Claudio Bravo tras ganar la Copa del Rey con el Betis

Por último, Pellegrini fue preguntado por su estilo, con el que también se gana. “Hay muchas maneras de jugar y ganar y todas son absolutamente lícitas. Yo he tomado un estilo en mi carrera y por suerte la gente lo disfruta. Se pagan fortunas por los derechos de televisión y estamos obligados a dar un espectáculo al público”, manifestó.

“Y al hincha del Betis le atrae, lo disfruta, así que doble satisfacción. Primero por darle esa alegría a los hinchas y después porque cuando llevas 17 años se saborea más. Es una doble alegría por mí y por los jugadores”, finalizó el estratega nacional.