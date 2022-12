(TNT Sports) – Hay actuaciones que perdurarán para toda la vida en la historia de la NBA, como los 81 puntos de Kobe Bryant a los Toronto Raptors en 2006, las 63 conversiones de Michael Jordan a los míticos Celtics de Larry Bird en 1986, y sin lugar a duda, la soberbia performance que tuvo Luka Doncic la noche de ayer ante los New York Knicks, al firmar un triple doble inédito en la historia de la franquicia: 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias.

En un partido sumamente reñido, los Dallas Mavericks le ganaron a los Knicks 126 a 121 en el tiempo suplementario, con una legendaria noche del esloveno. Tras esta actuación, Doncic se convirtió en el primer jugador en la historia en conseguir un triple doble (lograr dos dígitos en puntos, rebotes y asistencias) de 60 conversiones, y el único en hacerlo con al menos 20 rebotes.

Por si no bastaba, el europeo aprovechó y rompió más récords en su corta e incipiente carrera, ya que fue la jornada que anotó más puntos y rebotes en la NBA, y también se convirtió en el jugador que más anotaciones consigue en un partido en toda la historia de la franquicia de Texas.

He does his lil dancey dance 🕺 @FanboysMarket | #MFFL pic.twitter.com/6rD139av0Y

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 28, 2022