(CNN Español/CNN Chile) – El presidente la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, se defendió este viernes en medio de la polémica por el beso no consensuado a la futbolista Jennifer Hermoso y aseguró que no dimitirá a su cargo. “Voy a luchar hasta el final“, dijo.

Durante una asamblea extraordinaria convocada por la RFEF, Rubiales dijo que “pedía perdón sin paliativos” pero que no merecía lo que calificó como una “cacería” en su contra y apuntó contra lo que calificó como “falso feminismo”.

“Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas, de todo el proceso que se ha montado en este país. Fue consentido”, dijo durante el discurso.

“Quien vea el video entenderá que ante 80 mil personas en el momento, ante millones de personas de manera televisada, ante toda la gente que había ahí, entre ellas mis hijas, el deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo que podía tener dándole un beso a una de mis hijas. No hay deseo y no hay posición de dominio. Toda la gente lo entiende, aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos de los medios, tanto los que están rindiendo pleitesía al señor (Javier) Tebas como a los que le están rindiendo pleitesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país“, afirmó el dirigente en medio de varios aplausos de los asambleístas.

Tras otras afirmaciones, que incluyeron respuestas a funcionarios del Gobierno español como Yolanda Díaz e Irene Montero, dejó en claro que no piensa dejar su cargo, pese a lo se preveía.

“Tengo que pedir disculpas por el proceso en que se ha producido el beso. ¿Pero creen que es para la cacería que estoy sufriendo, como para que pidan mi dimisión? Les voy a decir algo: ¡no voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir!“, recalcó.

El encendido discurso de Rubiales

Rubiales comenzó su alocución afirmando que había recibido muchos mensajes de apoyo: “Hay mucha gente que, aunque silenciada, me está apoyando. Diría que más que en contra”.

Rubiales primero pidió disculpas por un gesto obsceno que hizo en el palco durante el partido entre España e Inglaterra, en el que un video captó el momento en que se toma sus genitales, justo a metros de la reina Letizia.

En cuanto al beso a Hermoso, fue contundente al afirmar que fue “consentido”.

“Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas, de todo el proceso que se ha montado en este país. Fue consentido. Esta jugadora falló un penalti. Tengo una gran relación con todas las jugadoras, hemos sido una familia durante más de un más. Tuvimos momento cariñosísimos durante la concentración“, dijo.

Asimismo, detalló cómo fue el momento en que le dio el beso a la futbolista.

“Ella fue la que me subió en brazos, me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y le dije ‘olvídate del penalti, sin ti no hubiéramos ganado el Mundial’. Ella me dijo ‘eres un crack’, y yo le dije ‘¿un piquito?. Y me dijo ‘vale’. Y se fue riéndose. Esa es la secuencia de todo. (…) y ella señaló que era una anécdota y demás”.

Rubiales dijo también que “no se está intentando hacer justicia” con los reclamos para que deje su cargo, sino que “se está intentando un asesinato social“. “Se me está intentando matar. Como español, tenemos que hacer una reflexión de hacia dónde vamos”, afirmó.

Antes de la asamblea, la mayoría de los medios españoles daban por descartado que Rubiales presentaría su dimisión debido al escándalo desatado por lo vivido tras la final del Mundial. Sin embargo, el dirigente sorprendió al anunciar que permanecerá en su cargo.

Rubiales también apuntó a algunos funcionarios del Gobierno español, como la vicepresidenta Yolanda Díaz, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra Urteaga, y adelantó que las demandará.

“La señora Yolanda Díaz, la señora Montero, la señora Velarra, el señor Echenique, se han referido a esta acción con la palabra vejar, violencia sexual, sin consentimiento, agredir. Qué pensarán las mujeres que de verdad se la ha agredido sexualmente. A estas personas que han dicho esto de mí, que me han acusado, que están tratando de asesinarme públicamente, me voy a defender donde se tiene que defender, en los juzgados”, afirmó Rubiales.

Siguen las críticas

Inmediatamente después del discurso, las reacciones no se hicieron esperar.

La vicepresidenta del Gobierno español, Yolanda Díaz, insistió en sus críticas a Rubiales y sostuvo que su discurso fue “inaceptable” y que Rubiales “no puede seguir en el cargo“.

Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) August 25, 2023

La ministra de Igualdad de España, Irene Montero, manifestó que Rubiales “busca su impunidad” e hizo un llamado para que la Fiscalía y el Consejo Superior de Deportes para que protejan a Hermoso: “Ahora más que nunca, Jenni Hermoso, no estás sola“.

Rubiales busca su impunidad. Frente a ello, actúa Fiscalía y actúa el CSD para proteger a la jugadora, para decir no al machismo y para garantizar el derecho a la libertad sexual. Ahora más que nunca, Jenni Hermoso, no estás sola. — Irene Montero (@IreneMontero) August 25, 2023

El exarquero de la selección de fútbol de España, Iker Casillas, lo resumió en un corto tuit: “Vergüenza ajena“.

Vergüenza ajena. 🤦🏻‍♂️ — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 25, 2023

