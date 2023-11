Tras el fin de los Panamericanos, las atletas Poulette Cardoch y Berdine Castillo acusaron que las “borraron” del equipo de relevos a horas de la prueba 4×400. Castillo incluso denunció que hubo “racismo, clasismo y discriminación de todo tipo“.

Hecho que llegó a una investigación por parte de la Federación Atlética de Chile y a que grandes referentes de la disciplina alzaran la voz por sus compañeras.

Tal es el caso de Lucas Nervi, ganador del oro en la prueba del lanzamiento de disco en Santiago 2023, quien detalló que incluso él estaba con Cardoch cuando le comunicaron que no correría en el 4×400.

“Es una vergüenza lo que pasó. Yo estoy con todo el apoyo con mis compañeras. Me tocó estar al lado de la Poli (Poulette Cardoch) cuando le dijeron, entonces duele mucho ver que decisiones influyan tanto en la carrera de mis compañeras. Ver también cómo toda la energía de los Juegos termina con un numerito así”, dijo el deportista a través de Instagram.

“Hacer hincapié en que se tome como odio entre los deportistas, que los deportistas no salgan perjudicados, que no se generen rivalidades fuertes. Obviamente, es muy difícil decirle, pero que no se llegue con odio a los deportistas, porque nosotros estamos enfocados en la pista y todo el resto son cosas administrativas“, agregó.

Desde la delegación apuntan sus dardos contra el entrenador de relevo

En conversación con La Tercera, el presidente de la Federación Atlética de Chile, Juan Luis Carter, entregó su visión de la polémica y apuntó a Marcelo Gajardo, entrenador de relevo, como el responsable de haber sacado de la posta a Cardoch y Castillo.

“Yo exigí que se cumpliera lo que se había acordado, porque a las atletas no se les puede decir con tan poco tiempo. Gajardo es el gran responsable de esto. Con más criterio y valentía reconocería su error, que las atletas no tienen culpa y que nadie lo presionó. Le faltó entender que es un proceso, que tiene jefes, que tiene que obedecer. El gran responsable es él”, expresó.

Asimismo, aseguró que el proceso está siendo investigado y que ellos serán quienes definan responsabilidades.

“Vamos a esperar que la orgánica funcione. Nos vamos a dar prisa. Todos tienen derecho al debido proceso, más allá de que en algunos casos hay evidencias, por declaraciones de los afectados. En las redes sociales uno encuentra opiniones. Hemos visto las entrevistas, no todas. Se repite la misma dinámica“, zanjó.