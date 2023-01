Tras el triunfo de Argentina ante Francia en el Mundial de Qatar 2022, las tensiones entre ambos países se han hecho evidentes. Durante el partido de la final, el portero trasandino, Emiliano “Dibu” Martínez se esforzó en distraer a los lanzadores franceses en una cuestionada jugada.

Días después del triunfo, el argentino reconoció que trató de “jugar con la mente de los franceses”. “Cuando atajé el primer penal en una final del mundo, sé que el otro chico iba a estar muy nervioso, le traté de jugar mentalmente, tirándole la pelota lejos, hablándole y la tiró afuera, se cagó todo”, dijo con relación al lanzamiento de Tchouaméni.

Este actuar causó descontento y molestia en algunos futbolistas, entre ellos el capitán del equipo francés, Hugo Lloris, quien en una entrevista con el medio local L’Equipe cuestionó al arquero argentino.

“Hay cosas que no sé hacer. Hacer estupideces en el arco, desestabilizar al rival jugando al límite, no sé cómo hacerlo”, expuso. “Soy demasiado racional y honesto para ir a ese terreno”, dijo el guardameta.

Lloris anuncia su retiro

En conversación con L’Equipe, Lloris de 36 años, anunció que se retira de la selección francesa. “He decidido poner fin a mi carrera internacional, con el sentimiento de que lo he dado todo”, aseguró el portero, y agregó que su determinación la toma por “respeto al entrenador y a mis compañeros”.

Esto en medio del caos que ha generado en los franceses las derrota en la final del Mundial de Qatar. “Lo que realmente me ha empujado estos últimos meses es la Copa del Mundo, pero es agotador y veo que ya no me recupero mentalmente como antes. Terminé exhausto”, añadió más adelante.