Liquidador de Sartor explica por qué pidió revocar al directorio de Azul Azul: “Los sponsors y auspiciadores reclaman tener una certeza respecto del nombre”

Un complejo escenario institucional atraviesa Azul Azul, la sociedad anónima que administra al club de fútbol Universidad de Chile, luego de que el viernes pasado se comunicara la determinación de revocar a su actual mesa directiva. En conversación con CNN Deportes, el abogado y liquidador concursal de Sartor, Eduardo Godoy Hales, abordó las razones que gatillaron esta drástica medida y cuestionó la lentitud con la que el directorio enfrentó las tratativas con la casa de estudios.

De acuerdo con el liquidador designado en el proceso que afecta a Sartor, el factor determinante fue la falta de avances concretos para renovar el vínculo con la institución académica presidida por la rectora Rosa Devés. “Se tomó en este momento porque básicamente después de un devenir se había planteado una necesidad, que era que la concesionaria pudiera conversar con la Universidad de Chile los términos del convenio de uso de nombre y marcas que tienen”, explicó Godoy, añadiendo que con el paso del tiempo “fuimos advirtiendo que las desconfianzas entre ambos entes, justificadas o injustificadas, no voy a entrar a analizarlo, hacían imposible este diálogo”.

Asimismo, el profesional enfatizó que las distintas alternativas evaluadas previamente resultaron infructuosas para destrabar el conflicto entre las partes. Según indicó en la entrevista, las “distintas fórmulas que se barajaron para tratar de evitar tomar esta decisión no fueron útiles para poder llevar a cabo una negociación que creemos es muy importante para la concesionaria, para la sociedad y para el club también”.

Consultado respecto a por qué mantuvo su determinación pese a que el jueves el directorio de la concesionaria había propuesto conformar una mesa de diálogo paralela, el abogado desestimó la efectividad de esa instancia tras casi dos meses de espera. “Yo fui además a una reunión al directorio a exponer la necesidad de abordar este tema con mayor prontitud y con mayor premura. Lo que sacaron era un pronunciamiento en el cual ellos iban a recién elegir un equipo de abogados para que ese equipo de abogados, junto con este liquidador, escucharan los planteamientos de la universidad, los analizaran y pudieran proponer recién ahí al directorio propuestas o mejoras”, detalló.

Para el representante legal a cargo de la liquidación, dicha propuesta “generaba un procedimiento de negociación bastante engorroso y que iba a demorar y dilatar por mucho tiempo”, poniendo en riesgo la planificación institucional ante la cercanía del centenario del club deportivo. “Creemos que el nombre del club, el uso de los símbolos y marcas, no puede estar sujeto a estas circunstancias, dado que sobre todo se acerca el aniversario de los 100 años del club, hay que planificar una serie de situaciones, los sponsors y auspiciadores reclaman tener una certeza respecto del nombre”, puntualizó, agregando que “era poco respetuoso con la hinchada mantener esta situación de discusión o incertidumbre que, independiente de formas o modos, creo que había que atender con mayor celeridad”.

Finalmente, frente a los reparos surgidos desde la actual directiva liderada por Cecilia Pérez —quienes advirtieron fuera de micrófono que la remoción ocurre en una época crítica del año por la renovación de contratos y auspiciadores—, Godoy defendió la urgencia de su actuar tras haber expuesto la situación desde agosto. “Ningún momento es bueno para tomar una decisión de este tipo, pero las decisiones hay que tomarlas a veces en los momentos que corresponden y la indefinición es peor que no tomar decisiones”, sentenció, concluyendo que “nosotros este tema lo planteamos el 21 de agosto, yo después fui al directorio el 3 de septiembre y recién tuvimos un pronunciamiento con fecha 15 de octubre. Entonces, en los tiempos, si son inadecuados, no son de mi responsabilidad”.