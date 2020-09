Finalmente, la teleserie del momento terminó. Este viernes Lionel Messi confirmó que se quedará en Barcelona hasta el término de su contrato, es decir en junio del 2021.

En una entrevista que dio al portal Goal, dijo que “Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí”.

“Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo”, agregó.

Fue ahí cuando se lanzó contra el presidente Josep María Bartomeu, asegurando que “se lo dije y bueno, él siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

Lee también: Alexis sacó la voz y destruyó al Manchester United: “Al primer día quería romper el contrato”

Respecto a burofax, dijo que “fue para hacerlo oficial de alguna manera. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo. Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir. No era para montar un lío, ni para ir en contra del club, sino la manera de hacerlo oficial porque mi decisión estaba tomada”.

“Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”, explicó.

Lee también: Arturo Vidal saldría gratis del Barcelona con rumbo a Milán

De esta forma, Messi confirma que completará su contrato en el Barcelona que se extiende hasta junio de 2021. ¿Será la última temporada de Lio en Cataluña? Esa será la pregunta que rondará el Camp Nou por los próximos meses.