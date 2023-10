(CNN en Español) — La última vez que se vio a Lionel Messi disputar minutos en cancha fue el pasado miércoles 20 de septiembre, cuando el Inter Miami se enfrentó al Toronto en partido correspondiente a la MLS.

El encuentro terminó con una contundente victoria 4-0 para el cuadro dirigido por Gerardo “Tata” Martino. Sin embargo, ese triunfo se vio completamente eclipsado por la salida temprana Messi.

Al minuto 37′ del primer tiempo, el astro argentino dejó el terreno de juego y fue sustituido por Robert Taylor. (Para la muy mala suerte del Inter, apenas tres minutos antes también había salido lesionado el defensa español Jordi Alba).

Desde entonces, el estado físico de Messi es pura incertidumbre.

Al día siguiente del partido contra Toronto, el “Tata” Martino estuvo en conferencia de prensa y pareció apagar las alarmas respecto a las lesiones de Messi y Alba.

“Por lo que hablé con los dos, no se me antoja nada nuevo ni más grande de lo que venían teniendo. Son fatigas, no creo que haya lesión muscular y vamos día a día“, comentó Martino el pasado 21 de septiembre.

Las palabras de Martino suenan lógicas si se tiene en cuenta que Messi prácticamente llegó al Inter después de sus vacaciones y no tuvo una pretemporada para ponerse a tono. No obstante, ese día a día que mencionó el entrenador del Inter Miami ya se ha prolongado por casi dos semanas y las noticias sobre la lesión del campeón del mundo son escasas o, más bien, nulas.

Previo a la final de la US Open Cup del 27 de septiembre, el “Tata” hizo comentarios en relación con una posible participación del argentino: “Nos pondremos de acuerdo en ver qué es lo mejor“. Y, al parecer, lo mejor fue seguirlo cuidando por su lesión, ya que Messi ni siquiera apareció en el banquillo de suplentes, en el encuentro en el que finalmente consagró a Houston Dynamo.

Incluso este martes, un día antes del duelo del Inter Miami como visitante ante Chicago Fire, Martino insistió en que no hay plazos para el regreso de Messi, y volvió a evitar dar detalles concretos de lo que sufre el argentino.

“Como dijimos en estos últimos días, veremos en el entrenamiento, veremos si no corre ningún tipo de riesgo y evaluaremos si es conveniente que viaje o no viaje. Él debería empezar a entrenar con el equipo. Podría ser hoy o podría ser mañana, lo que pasa es que mañana es el día del partido. Es solo por una cuestión de tener un entrenamiento acorde a la realidad que tiene hoy en día él. Cada vez está más cerca de un entrenamiento normal y por eso es que lo vamos evaluando en el día a día”, sostuvo.

Si bien el entrenador dejó la puerta abierta para que Leo esté presente mañana en ese encuentro, fue contundente: “Se van a enterar mañana cuando el equipo salga a la cancha”, dijo.

Pero nada oficial se ha dicho sobre la ausencia de Messi. Hasta ahora, el club no emitió información oficial sobre qué tipo de lesión tiene ni cuánto tiempo más estará fuera.

La tensión crece aún más si tomamos en cuenta que esta semana la selección de Argentina presenta su convocatoria para la fecha FIFA de octubre, en la que la albiceleste jugará contra Paraguay (el 12 de octubre) y Perú (el 17 de octubre) en una nueva doble jornada de eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

El Inter Miami ya hizo oficial este lunes las convocatorias a selección de sus jugadores Josef Martínez (Venezuela) y Diego Gómez (Paraguay) para las eliminatorias sudamericanas.

Pero, nuevamente, de Messi no se tienen noticias. ¿Hasta dónde llegará la trama incierta de la lesión?