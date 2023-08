(CNN Español) – Está claro que Lionel Messi no llegó a Inter Miami de vacaciones, o para estar lejos de las presiones. En un puñado de semanas, el crack argentino rescató al equipo de los últimos lugares de la Major League Soccer y le dio el primer título de su historia, tras vencer en la final de la Leagues Cup a Nashville, por penales.

Claro que ese título es aún más especial para Messi: se trata de la conquista número 44 para la “Pulga”, lo que lo ubica como el futbolista más ganador de la historia, superando por uno a su excompañero en el Barcelona de España, Dani Alves.

Messi había sido campeón en mayo de la Ligue 1 con el Paris Saint Germain, en lo que fue una tibia despedida de su paso por el fútbol francés. Esa celebración sucedió al gran logro de la carrera del crack sudamericano, tras la consagración con la selección argentina en el Mundial de Qatar, en diciembre de 2022.

Mira el detalle de todos los títulos de Lionel Messi:

Messi construyó su mayor legado en su periplo por el Barcelona de España. Allí obtuvo 35 títulos en el que fue el momento más explosivo y rutilante de su carrera. Su juego en el equipo catalán gozó de frescura, desparpajo y brillo que encandiló a todo el planeta más allá del fútbol. La magia de su arte subyugaba a todos por igual y se transformó en el futbolista más emblemático de toda la historia del equipo culé.

Títulos con el Barcelona (35)

Si bien la magia de su zurda endiablada seguía enamorando a todos, y su maestría estaba fuera de discusión, en su país el romance no se transformaba en amor incondicional. Tres subcampeonatos con la Albiceleste (Mundial de Brasil 2014 y las Copas América Chile 2015 y la Copa Centenario USA 2016) solo hicieron generar un vínculo disfuncional con un sector de la prensa y el público argentino.

Los logros de Copa América Brasil 2021, la Finalíssima ante Italia en el Estadio Wembley de Londres en 2022 y la Copa del Mundo Qatar 2022 sellaron un lazo de idilio con su país. Fue llevado a un nivel de idolatría paradisiaco. Si bien Lionel Messi ya había conquistado títulos a nivel juvenil y hasta un título olímpico, el logro en tierra qatarí lo catapultó al panteón de los dioses máximo junto al otro ícono argentino, Diego Maradona.

Selección argentina (5 títulos)

Tras quebrarse la relación con la dirigencia del Barcelona, la majestad del fútbol mundial llegó al poderoso equipo parisino. La ilusión de Messi y el PSG era conquistar la Champions League. El torneo de clubes más importante de Europa es la obsesión del equipo de capitales qataríes. En las dos ediciones que estuvo Messi fueron eliminados en cuartos de final. En las temporadas 2021-2022 a manos del Real Madrid y 2022-2023 ante el Bayern Munich. Lo esperaban como el héroe que llevaría al PSG a la tierra prometida, de erigirse como amos del fútbol europeo. Messi hizo lo habitual, brilló, pero sin el desparpajo de tiempo pretérito.

En diciembre último llegó un momento sísmico. Messi descolló con la Selección argentina ganando la Copa del Mundo en Qatar, derrotando a la propia Francia en una memorable final. Tras ello, en 2023, la relación con un sector de los fans y lo propio con la prensa especializada en fútbol se puso más tensa, ajada y desértica. Insultos, silbidos y fuertes críticas ganaron terreno. Le siguió una sanción del club, de no poder entrenar ni jugar un partido con el PSG por dos semanas debido a un viaje que Messi hizo a Arabia Saudita por cuestiones comerciales.

Paris Saint Germain (3 títulos)

Pese a que muchos daban por hecho su regreso al Barcelona de España, Lionel Messi rompió el mercado de verano del fútbol mundial al aceptar la oferta del Inter Miami, de la MLS.

Unas pocas semanas le alcanzaron a Messi para mostrar toda su magia y llevar al Inter al primer título de su historia, al ganar la final de la Leagues Cup en definición por penales ante el Nashville SC.

Messi marcó 10 goles en todo el torneo y anotó en todos los partidos que jugó. Los dirigidos por el “Tata” Martino empataron 1-1 contra el Nashville SC y ganaron la Leagues Cup tras una reñida tanta de penaltis.

