La semifinal entre Rafael Nadal (5°) y Alexander Zverev (3°) era uno de los encuentros más esperados en esta nueva edición de Roland Garros, que nadie esperó que terminara con la retirada de uno de los jugadores.

Luego de tres horas de partido, donde los jugadores deslumbraron con una fiesta tenística que brindó distintos puntos de quiebre por ambos lados y un tie-break en el primer set, el alemán sufrió una dura caída mientras disputaban la definición del segundo parcial.

Con el marcador a 7-6 y 6-6 a favor del español, mientras los tenistas jugaban el primer punto del segundo tie-break del partido, Zverev respondió con una derecha que le torció el tobillo llevándolo al suelo. Atención médica del partido entró a asistir al jugador, mientras que por su parte Nadal cruzaba la cancha para ver la condición de su rival y acompañarlo.

El dolor que sentía el alemán fue tal que tuvo que abandonar la cancha en silla de ruedas para evaluar la lesión. Minutos más tarde y con todo el Court Philippe Chatrier expectante, Zverev en muletas volvió para informar su retirada del partido, dándole el pase a la final a Nadal.

Get well soon, Alexander 🧡#RolandGarros pic.twitter.com/Is3k7dHiUo

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2022