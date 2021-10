La temporada de Cristian Garin (17°) sigue acumulando problemas.

La primera raqueta nacional viene de caer en la segunda ronda del torneo ATP 250 de Amberes, en Bélgica, ante el español Alejandro Davidovich Fokina (44°).

Ahora se suma otra mala noticia para el chileno: no participará del ATP 500 de Viena.

La organización del evento sobre superficie dura, comunicó que el tenista nacional dio un paso al costado a raíz de un problema en su hombro derecho.

Updated Men's Singles Draw at #ErsteBankOpen after withdrawal from @Garin_Cris. pic.twitter.com/GUJXIEv06J

— Erste Bank Open (@ErsteBankOpen) October 25, 2021