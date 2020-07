VIDEO RELACIONADO – Mercedes Bulnes, abogada de denunciante de Pradenas: “Es un depredador sexual” (14:08)

El volante de Colo Colo, Leonardo Valencia, quien ya había sido condenado por agresiones físicas en 2014, fue nuevamente acusado por su ex pareja, Valeria Pérez.

A través de su Instagram, la mujer reveló audios e imágenes de violentas conversaciones de chat que tuvo con el ex seleccionado nacional. Además, aseguró que le debe más de 30 millones por pensión alimenticia.

“Hoy voy a contar mi verdad después de años de silencio y voy a empezar despejando algunas dudas que sirven en un país asquerosamente machista y de prejuicios”, señaló Pérez.

Luego, añadió: “Algunos dicen que hablo por interés cuando llevo 11 años y lo acompañé en sus comienzos cuando dejé el colegio. No ganaba ni $200.000″.

“Hablo porque estoy viva y por que ahora les puedo contar. Años soportando junto a mis hijos porque nunca nadie me defendió. Y ahora no tengo más miedo”, afirmó.

Entre los chats que expuso, se pueden leer frases como “no te voy a pasar ni uno”, o “Yo me voy a ir en la mala con voh”. También insultos como “perra” o “maraca ctm”.

Al enterarse de lo ocurrido, el Colectivo Janequeo de Colo Colo pidió la salida de Valencia a través de sus redes sociales con la frase “Fuera los abusadores de Colo Colo”.

“Como Colectivo Janequeo e hinchas Colocolinas manifestamos nuestro apoyo a Valeria Pérez Silva tras la acusación en contra de su ex pareja y padre de sus hijos, el actual jugador de ColoColo, Leonardo Valencia”, asevera el colectivo feminista en un comunicado.

“Queremos recordar que el futbolista ya tiene una denuncia por violencia intrafamiliar, por lo que repudiamos su llegada al club desde un principio”, agrega.

Por último, expresa: “Valeria no solo lo acusa por la violencia ejercida en su contra, si no que también sobre sus hijos tanto afectiva como económicamente por parte de Valencia quien además, no se ha hecho presente cumpliendo su rol de padre”.