Este jueves, la NBA anunció a los diez jugadores titulares del All-Star que se disputará el próximo 20 de febrero en Cleveland, Estados Unidos. LeBron James (Los Angeles Lakers) y Kevin Durant (Brooklyn Nets) fueron escogidos como los capitanes de los dos equipos.

James y Durant fueron elegidos capitanes al ser los dos nombres que más votos recibieron. Sin embargo, aún está en duda la participación de Durant, ya que se lesionó la rodilla a mediados de este mes y aún le quedan algunas semanas para recuperarse.

Los diez jugadores titulares fueron escogidos por fanáticos de la NBA, quienes representaron el 50% de los votos. A ellos se les suma un panel de medios de comunicación y jugadores actuales de la liga, quienes representan un 25% cada uno.

A James se le suman Stephen Curry (Golden State Warriors), Ja Morant (Memphis Grizzlie), Nikola Jokic (Denver Nuggets) y Andrew Wiggins (Golden State Warriors). Todos ellos fueron elegidos dentro de la Conferencia Oeste.

Por su parte, a Durant se le unen DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Trae Young (Atlanta Hawks), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) y Joel Embiid (Philadelphia 76ers), quienes fueron escogidos como titulares dentro de la Conferencia Este.

Luego del anuncio de los dos capitanes y los ocho titulares del All-Star, el siguiente paso es la elección de los catorce reservas, quienes son escogidos por los 30 entrenadores de la NBA. Los seleccionados serán dados a conocer el próximo 3 de febrero.

The 2022 #NBAAllStar Team Captains!#TeamLeBron#TeamDurant

Tune-in to the 2022 NBA All-Star Draft Show: Thursday, Feb 10 at 6:30pm/et on TNT pic.twitter.com/XvZNSKf38w

— #NBAAllStar (@NBAAllStar) January 28, 2022