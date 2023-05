La Conferencia del Oeste de la NBA ya definió a su ganador luego de una arrasadora serie entre Los Angeles Lakers y los Denver Nuggets, que dio por perdedor al equipo de Lebron James tras ser barridos 4-0 en su resultado final.

En un infartante final, Denver mantuvo su racha ganadora y triunfó 113-111 tras remontar 15 puntos de diferencia al regreso del entretiempo con ayuda de sus estrellas Nikola Jokic, quien aportó con 30 puntos, 13 asistencias y 14 rebotes, y Jamal Murray, quien agregó 25 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes.

Jokic and Murray in the Western Conference Finals: — First player to average 25/10/10

— First player to average 30+ PPG on 50/40/90% Top __ duo in the league. pic.twitter.com/6tTm3X1KKd — StatMuse (@statmuse) May 23, 2023

Por parte de los angelinos, Lebron James se coronó como el máximo anotar de la noche con 40 puntos, pero el 6 fue de más a menos. Debutó el primer cuarto con 21 puntos, cerró para el entretiempo con 31 puntos y al regreso en los dos últimos parciales solo convirtió 9 puntos para finalizar la noche.

Esta derrota significa el final de la carrera por el quinto anillo para el “Rey”, así como el campeonato número 18 para los Lakers y así despegarse del empate contra Boston Celtics por la franquicia que más ha ganado en la liga.

Al final del encuentro, los Nuggets levantaron el trofeo Oscar Robertson, mientras que el serbio Jokic se consagró como el MVP de las Finales del Oeste, llevándose el trofeo Magic Johnson, luego de promediar 27,8 puntos, 14,5 rebotes y 11,8 asistencias en la serie. Además, con esta cifra, se convirtió en el jugador con más Triples Dobles, es decir, doble dígito en tres categorías cuantificables, en una misma edición de PlayOffs.

Nikola Jokic joins Wilt Chamberlain (1967) as the only players in NBA history to average a triple-double in back-to-back Playoff series. pic.twitter.com/urD6ZccP3q — NBA History (@NBAHistory) May 23, 2023

Tras el encuentro, Lebron aplaudió la actuación de Jokic: “No puedes hacer errores con él, e incluso cuando lo defiendes bien, se pone el balón detrás de la cabeza como Larry Bird y consigue meterla”, dijo el jugador. “Solamente puedes hacer así”, para luego quitarse la gorra que usaba.

Además, otra noticia que sorprendió por parte del líder de los Lakers, fue revelada por el periodista de ESPN, Dave McMenamin, quien compartió una conversación que sostuvo con el jugador, donde ante la pregunta “¿Lo dejarías el próximo año?”, Lebron respondió: “Tengo que pensar en ello”.

LeBron James is unsure if he’ll be with the Lakers when the 2023-24 season starts in the fall and retirement is under consideration, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/fVFFWTztPz — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 23, 2023

Lo único claro es que ahora los Denver Nuggets esperan el resultado de la Conferencia del Este, en otra serie abrumadora que ve Miami Heat 3-0 por sobre los Boston Celtics.