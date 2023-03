(EFE) – Los Ángeles Lakers anunciaron este jueves que LeBron James se perderá al menos tres semanas de competición por una lesión de tendón en el pie derecho.

“LeBron James ha sido evaluado por los médicos de los Lakers y se ha determinado que tiene una lesión de tendón en el pie derecho. James será reevaluado en aproximadamente tres semanas“, dijo la franquicia angelina en un comunicado.

LeBron se hizo esta lesión el pasado domingo en la fabulosa remontada de su equipo ante los Dallas Mavericks de Luka Doncic (108-111).

Pese a que consiguió terminar ese partido aun estando lesionado, LeBron no jugó contra los Memphis Grizzlies el martes (derrota por 121-109) ni en la victoria del miércoles ante los Oklahoma City Thunder (117-123) y ya se temía que estos problemas en el pie podrían dejarle fuera varias semanas.

La confirmación de la lesión y del periodo de baja de LeBron supone un obstáculo muy importante para las aspiraciones de los Lakers, que son undécimos en la Conferencia Oeste con un balance de 30-33 a un partido de diferencia de los New Orleans Pelicans que marcan el último puesto del play-in con 31-32.

