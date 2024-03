(CNN) – La superestrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en anotar 40 mil puntos en su carrera, logrando el hito el sábado durante la derrota del equipo por 124-114 en casa contra los Denver Nuggets.

El máximo anotador de todos los tiempos de la NBA, que llegó a la noche a nueve puntos del hito, anotó la canasta histórica en una bandeja con la mano izquierda cuando quedaban 10:41 en el segundo cuarto, lo que provocó fuertes aplausos de los fanáticos en Crypto.com Arena.

Aunque el juego continuó momentáneamente, James recibió una gran ovación de la multitud, incluida su familia, en el siguiente tiempo muerto. El 20 veces All-Star recibió felicitaciones de sus compañeros de equipo mientras se dirigía a la banca durante el tiempo muerto, mientras los Lakers reproducían un video tributo en la arena para honrar el hito.

“Obviamente, nunca pienso en un hito cuando estoy luchando, pero cuando sucede, obviamente lo reconocemos”, dijo James al alcanzar el hito. “Ser el primer jugador en hacer algo es genial en esta liga, porque conoces la historia, conoces a los grandes que han pasado por la liga y luego ves a algunos de los grandes en la cancha esta noche. Fue simplemente genial competir”.

James terminó el juego con 26 puntos, para un total de 40,017 puntos en su carrera y nueve asistencias, al tiempo que extendió su racha de anotaciones de dos dígitos, récord de la NBA, a 1,205 juegos, que se remonta a enero de 2007.

El jugador de 39 años se encuentra en territorio inexplorado desde que superó a Kareem Abdul-Jabbar (38.387) para convertirse en el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA el 7 de febrero de 2023. El cuatro veces campeón de la NBA también se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga en anotar 39 mil puntos en tu carrera a principios de esta temporada.

Se le preguntó al pívot de los Lakers, Anthony Davis, si algún jugador superaría alguna vez el récord anotador de James, y respondió que no lo creía así.

“Es simplemente difícil porque aún no ha terminado de jugar, así que solo aumentará y esa brecha se hará cada vez más grande. Le estaba diciendo en el vestuario que podría dejar de batir récords porque siempre perdemos cada vez que rompe un récord”, dijo Davis. “Cada vez que juega es como si fuera a marcar un nuevo hito”.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the first player ever to score 40,000 career points! pic.twitter.com/gShSHPICS8

— NBA (@NBA) March 3, 2024