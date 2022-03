(EFE) – LeBron James se convirtió este sábado en el segundo máximo anotador en la historia de la NBA en temporada regular en una breve jornada en la que los Dallas Mavericks de Luka Doncic tropezaron ante los Charlotte Hornets mientras que los Minnesota Timberwolves arrasaron a los Milwaukee Bucks.

James (36.937 puntos en total) superó a Karl Malone (36.928 puntos) como el segundo mayor anotador de la historia de la NBA, una clasificación en la que “King James” ya solo tiene por delante a Kareem Abdul-Jabbar (38.387 puntos).

👑 38 PTS | 10 REB | 6 AST | 4 3PM @KingJames came into the night just 20 points away from moving into 2nd All-Time in Scoring. He scored 23 points in the first-half to write his name in the history books yet again! pic.twitter.com/VccGhLiGWu

— NBA (@NBA) March 20, 2022