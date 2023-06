El portero chileno de 29 años que recientemente firmó por el Burnley de Inglaterra, Lawrence Vigouroux, fue presentado por medios oficiales con un particular meme que lo inserta en una escena de una popular comedia británica.

El golero aparece en medio de un clip de The Inbetweeners, un show que cuenta la historia del viaje de cuatro adolescentes británicos a lo largo de Europa, que en uno de sus episodios se trasladan en un bus junto a un montón de hinchas del equipo, quienes hacen una arenga desde los asientos de atrás.

De forma inesperada, un corte muestra de pronto al chileno sumándose a los cánticos de los fanáticos: “Oh Burnley, te amamos, oh Burnley te amamos”, canta el guardameta nacional.

Los seguidores del equipo felicitaron la originalidad del anuncio y también expresaron emoción al recibir a Vigourux en sus filas: “Es un portero brillante“, “espero que sume minutos, sin duda fue el mejor arquero la temporada pasada“, “no puedo creer que este golero de clase mundial venga de suplente”, dicen algunas de las respuestas.

El portero, de 1,94 metros, hijo de padre chileno y madre jamaicana, se formó y desarrolló en el futbol inglés desde pequeño. Fue parte de las filas formativas de equipos destacados de la Premier como el Brentford, el Tottenham y el Liverpool.

También formó parte de la preparación final de la selección chilena sub-20 en 2013.

En 2019 viajó a suelo nacional para disputar una temporada en el Everton de Viña del Mar. Sin embargo, se fue de vuelta a Europa sin haber disputado un solo partido.

En 2020 arribó de nuevo en Inglaterra, esta vez al Leyton FC, con más protagonismo y con la titularidad hasta su salida.

El golero mantuvo una temporada excelente y coronó su participación alcanzando el primer lugar de la E.F.L. League Two, que llevó al equipo una división más cerca de la Premier.

Ahora, Vigouroux da un paso más allá del Leyton, y ya comienza sus entrenamientos como jugador oficial del Burnley, en la división más prestigiosa de Inglaterra.

Confirmation that Lawrence Vigouroux has signed for Premier League side Burnley this afternoon.

A stalwart in our record-breaking season, a superb goalkeeper and a gentleman off the pitch – good luck Lawrence.#LOFC #OneOrient

