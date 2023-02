La liga de fútbol de España ha emitido un comunicado esta tarde respecto al caso Negreira, donde se acusa al Fútbol Club Barcelona de entregarle $1,4 millones de euros al exvicepresidente del comité técnico de árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira.

La entidad encargada del fútbol español, en conjunto con todos los clubes españoles —exceptuando el FC Barcelona y el Real Madrid—, consideran este caso como “de máxima gravedad”. Además, “rechazan y repudian los hechos, y están profundamente preocupados y trabajando activamente por esclarecer cualquier irregularidad que se haya podido producir alrededor del caso Negreira”.

Durante la tarde de ayer, el Sevilla y el Espanyol, fueron los primeros clubes en mostrar su malestar frente a este caso, y a través de sus redes sociales entregaron un comunicado. Luego de conversaciones en conjunto con la comisión delegada de la LaLiga, decidieron realizar un comunicado donde 40 de los 42 clubes, mostraban su opinión frente a este caso.

En tanto, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, apuntó a la máxima autoridad de la LaLiga, Javier Tebas. “Algunos ya nos habían avisado de que parecía que Tebas estaba promoviendo una campaña reputacional contra el Barça y contra mi persona. Ya se ha quitado la careta. Sigue con su obsesión con el Barça. Con su fobia con nuestro club”, dijo en medio de una conferencia de prensa en el Camp Nou.

Laporta fue enfático en aclarar que “el que intente ensuciar la historia y la imagen del Barcelona, recibirá una respuesta contundente. Lo que hemos conseguido nos ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo y un fútbol espectacular. Por tanto, como presidente, no permitiré esos intentos de ensuciar nuestra historia esplendorosa“.

At today's meeting of LaLiga and the clubs Executive Committee:

