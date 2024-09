Fórmula 1: Lagarto “interrumpió” última prueba libre del GP de Singapur

(EFE) – El inglés Lando Norris (McLaren), que ya había sido el más rápido el viernes, marcó el mejor tiempo este sábado en el último libre para el Gran Premio de Singapur, el decimoctavo del Mundial de F1, en el circuito urbano de Marina Bay; donde los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el sexto y el décimo tiempo, respectivamente; el argentino Franco Colapinto (Williams), el noveno; y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), el decimoquinto.

En la mejor de sus quince vueltas, Norris cubrió los 4.940 metros de la pista singapurense en un minuto, 29 segundos y 646 milésimas, 479 menos que el inglés George Russell (Mercedes) y con 785 sobre el otro McLaren, el de su compañero, el australiano Oscar Piastri, que marcó el tercer tiempo de una sesión en la que todos firmaron su vuelta rápida con el neumático de compuesto blando.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -que lidera el Mundial con 59 puntos de ventaja sobre Norris- firmó el cuarto tiempo, a 894 milésimas del crono del inglés; en un ensayo interrumpido con bandera roja, al principio del mismo y durante unos minutos, a causa de la presencia de un lagarto que se paseaba tranquilamente por la pista.

