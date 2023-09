(CNN/CNN Chile) – Jude Bellingham, Robert Lewandowski, Luka Modrić: esos son solo algunos de los nombres de jugadores que “complican” a los relatores de LaLiga.

Si bien, dichos nombres son atípicos en un país hispanohablante, su pronunciación no supone un desafío imposible.

Ahora bien, un verdadero reto asoma en el rubro de la dicción, se trata del sponsor que anunció recientemente la liga española de fútbol con el club de un pequeño pueblo al norte de Gales que tiene un nombre impronunciable: el Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club.

El equipo, más comúnmente conocido como CPD Llanfairpwll FC, será patrocinado por LaLiga durante la temporada actual.

A unique partnership spreading The Power of our Fútbol has arrived in Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch. Welcome to North Wales, @LALIGA. Delighted to have you with us on this journey. #ThePowerOfOurFύtbol #ComeOnPwll 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇪🇸 pic.twitter.com/6e7DgWpfFk

— cpdllanfairpwllfc (@cpdllanfairpwll) September 13, 2023