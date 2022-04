Este jueves, ATP se dio a conocer la multa que tendrá que pagar Nick Kyrgios (37º) por sus actos de indisciplina en su partido frente a Jannik Sinner (11º) por octavos de final en el Masters 1000 de Miami.

La sanción monetaria asciende a un total de US$ 35.000, que se divide en: US$ 5.000 por lenguaje obsceno, US$ 10.000 por conducta antideportiva y US$ 20.000 por abuso verbal.

Durante el encuentro, el australiano estuvo apunto de ser descalificado por su conducta, donde rompió dos raquetas y cerca del final del partido llamó “payaso” y “p… retrasado” al umpire Carlos Bernardes.

Esta sanción se suma a la que recibió en el Masters 1000 de Indian Wells durante su partido contra Rafael Nadal (3º), donde el australiano al lanzar una raqueta casi impactó a un recogepelotas y usó lenguaje obsceno, ganando una multa de US$ 25.000.

Tras el partido, al ser consultado por una posible sanción, Kyrgios sostuvo que “personalmente, no me importa, porque sé que soy una buena persona, como si realmente no me importara, pero no entiendo por qué podrías multarme hoy“.