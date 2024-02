En un giro inesperado en las negociaciones, el delantero galo Kylian Mbappé habría confirmado a Nasser Al-Khelaïfi y la directiva del París Saint-Germain su decisión de no renovar su contrato y así colgar la camiseta del club.

Así lo informó Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes que anticipó llegadas como la de Lionel Messi al Inter de Miami. Romano dijo que el francés comunicaría su salida definitiva de la escuadra oficialmente en los próximos meses, por medio de anuncio oficial.

“La decisión está 100% confirmada, según ha sido informado hoy a Nasser Al Khelaifi“, indicó Romano.

De esa forma, Mbappé pasaría a ser agente libre en el mercado de transferencias, ante un Real Madrid que ha mostrado mucho interés por su adquisición.

De hecho, la información preliminar recabada por Romano apunta a que el capitán de la selección francesa está muy cerca de fichar por los españoles.

🚨🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has now informed PSG president Nasser Al Khelaifi that he will LEAVE the club as free agent.

The terms of the departure are yet to be fully agreed but he will LEAVE Paris in the summer — Kylian has yet to fulfil his commitments to the club. pic.twitter.com/bD0ji3CTyA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024