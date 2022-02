A tres días del comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno que se están desarrollando en Beijing, la patinadora rusa de 15 años, Kamila Valieva consiguió hacer historia al conseguir un inédito salto en el patinaje artístico.

La deportista saltó al hielo cuando el equipo del Comité Olímpico Ruso (COD) ya tenía garantizado el primer lugar de la competencia. Sin embargo, la actuación de la joven marcó un antes y un después en la disciplina.

Valieva se convirtió en la primera mujer en conseguir saltos cuádruples en unos Juegos Olímpicos, una compleja ejecución que consta en cuatro rotaciones del cuerpo en el aire.

La patinadora completó su primer cuádruple al inicio de su rutina en el patinaje libre, movimiento que repitió durante la misma actuación. Pese a que más tarde cayó al intentar un tercer cuádruple, superó en más de 30 puntos a su perseguidora, la japonesa Kaori Sakamoto.

Actuaciones espectaculares que la deportista rusa viene repitiendo desde que hizo su debut en la categoría senior hace seis meses. El 2020 se consagró campeona del mundo junior, y el 2021 se coronó como la mejor patinadora de Rusia.

Revisa a continuación el histórico salto:

Tonight history was made in women’s figure skating. Kamila Valieva threw three quad jumps in her free skate (with raised arms). No woman has ever successfully thrown a quad in Olympic competition. She is 15 years old… She fell on her last quad. At least we know she is human. ⛸ pic.twitter.com/5d5QblX5pN

— KAS (@kasmagikas) February 7, 2022