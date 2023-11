La organización de los Juegos Olímpicos destacó los logros y las carrera de los chilenos Santiago Ford y Zhiying Zeng, también conocida como Tania.

En el marco del desarrollo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, las redes sociales del máximo evento deportivo a nivel mundial elogiaron el desempeño de ambos chilenos nacidos en el extranjero.

Ford -nacido en Cuba y nacionalido chileno- fue reconocido por triunfar y obtener medalla de oro en el decatlón masculino el pasado 31 de octubre, en una publicación que adjunta el momento en el que se consagra como campeón de la carrera. “Nada como ganar frente a un público local”, destacaron.

Nothing like winning in front of a home crowd. ❤️

An unforgettable moment for Santiago Ford 🇨🇱, the Pan Am Games #Santiago2023 men's decathlon champion. 🥇@PanamSports | @TeamChile_COCH | @WorldAthletics pic.twitter.com/j4KUFXCqmw

— The Olympic Games (@Olympics) November 1, 2023