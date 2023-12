Este jueves se llevó a cabo otro partido del Mundial Junior de Hockey Césped Masculino Malasia 2023, en el cual la selección chilena jugó su segundo encuentro en el Grupo A del torneo. Aunque perdieron 7-1 contra Australia, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, destacó el esfuerzo del equipo, especialmente el gol anotado por uno de los capitanes y su hijo, Joaquín Muñoz, en el torneo.

En conversación con CNN Chile, el secretario de Estado, explicó que “lo que más me emociona no solo es el hito de ver un hijo en una instancia tan alta y marcando un gol, es verlo como el fruto de un esfuerzo y un proceso sistemático. Cuando tu ves a un hijo tuyo que se saca la mugre por poder llegar a donde ha llegado y lo ves todos los días entrenando para mejorar y que finalmente la jugada que entrenó durante meses salga en un mundial… Me siento muy contento y muy orgulloso”.