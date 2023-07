Este jueves, murió a los 83 años el exfutbolista e histórico director técnico de la Selección Chilena José Sulantay.

La información fue confirmada por su hijo, el diputado Marco Antonio Sulantay, quien también indicó que el deceso ocurrió a las 10:00 horas. “Su leyenda comienza a escribirse en las páginas de oro del fútbol”, expresó.

José Sulantay estaba con un delicado estado de salud desde hace un tiempo, tras sufrir un accidente cerebrovascular que le provocó una insuficiencia cardiaca.

Queridos amigos. Rodeado de toda su familia y del inmenso cariño de miles de amigos que siempre estuvieron pendiente de él, mi padre José Sulantay Silva, ya va camino al encuentro con Dios. Se nos va físicamente. Su leyenda comienza a escribirse en las páginas de oro del fútbol. pic.twitter.com/LKdPAAm7O2 — Diputado Marco A. Sulantay O. (@MARCOSULANTAY) July 20, 2023

Su trayectoria

Sulantay es considerado como el “padre de la Generación Dorada”, tras el trabajo y campaña que tuvo en el Mundial Sub-20 de Canadá 2007, donde consiguió el tercer lugar con jugadores como Alexis Sánchez, Gary Medel y Arturo Vidal. Incluso, fueron recibidos por la expresidenta Michelle Bachelet en el Palacio de La Moneda.

Tuvo su debut en Deportes La Serena en 1957 y fue convocado para Sudamericano Sub-20 que se realizó al año siguiente en Chile. Luego, disputó finales de la Copa Chile y tuvo una extensa trayectoria en el fútbol nacional, sin embargo, no fue convocado por Fernando Riera para el Mundial de 1962.

Sulantay también jugó en Club Deportivo O’Higgins, Palestino, Deportes Antofagasta y Coquimbo Unido. Además, fue director técnico de Cobreola, donde ganó la primera división en 1992, y estuvo en distintos equipos nacionales, al igual que las selecciones Sub-20 y Sub-17.

Coquimbo Unido lamentó su fallecimiento, recordando que el “Negro” fue un “artífice de dos ascensos como director técnico, una campaña histórica siendo vicecampeón nacional, clasificando además a la Copa Libertadores de América, donde fue el DT porteño de aquella campaña”.

“Gracias eternas por llevar siempre muy en alto nuestra bandera, don José”, destacó el club.

Como estratega de selecciones nacionales, se recuerda con mucha nostalgia el nacimiento de la “Generación Dorada” bajo su dirección técnica, culminando con un también histórico tercer lugar de @LaRoja en el Mundial Sub 20 de Canadá de 2007 🇨🇱 pic.twitter.com/KxywsedrJg — Coquimbo Unido (@coquimbounido) July 20, 2023

“No hablo de generación y menos dorada”

En abril de 2022, Sulantay se refirió al término Generación Dorada con el que se llama en Chile al grupo de jugadores de la Roja que comenzó bajo su gestión en 2007

“No hablo de generación, y menos dorada, como si todo fue por obra de la suerte. Me quedo con todo el trabajo que hice para lograr lo que me propuse. Por los resultados obtenidos, este grupo es lejos el más destacado”, afirmó.

“Ninguna selección ha llegado tan lejos, ni ha ganado tanto dinero y prestigio como esta. Y se lo ganaron ellos. Con su trabajo“, añadió.