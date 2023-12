La primera raqueta nacional, Nicolás Jarry (19°), fue reconocido con un particular reconocimiento que lo posiciona por sobre los tenistas mejor evaluados del mundo: su potente derecha.

El “príncipe” fue seleccionado como el top 20 del ATP con el remate diestro más potente, que alcanzó una velocidad promedio de 131 kilómetros por hora.

Jarry superó a estrellas como el serbio y número uno de la prestigiosa lista, Novak Djokovic (1°), la joven estrella española Carlos Alcaraz (2°) o al ruso Daniil Medvedev (3°).

Estas mediciones se hacen en base a todos los torneos ATP 500, Masters 1000, Grand Slam y ATP Finals.

