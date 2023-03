La estrella de la NBA JA Morant nuevamente se encuentra en la polémica luego de que en live de Instagram apareciera con un arma de fuego. En tanto, desde la franquicia de Básquetbol aseguraron: “Estamos al tanto de una publicación en las redes sociales que involucra a Ja Morant y estamos investigando”, señaló el portavoz Mike Bass.

El base de los Memphis Grizzlies apareció en un live desde su cuenta personal de Instagram, donde presumió el arma de fuego en el sector vip de un club nocturno de la ciudad de Tennessee. Morant se encontraba compartiendo con más personas cuando tomo el arma y la mostró en redes sociales.

En tanto, los Memphis Grizzlies decidieron suspender al jugador. En un breve comunicado en las redes oficiales del club señalaron que “Ja Morant estará fuera del equipo al menos los próximos dos partidos”.

Desde la NBA aseguraron que entrevistaron a varios testigos y que revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad del recinto.

Esta no es la primera polémica en la que se involucra al jugador de la NBA, días antes al live de Instagram el Washington Post informó que golpeó y amenazó con un arma de fuego a una menor de 17 años; y agredió a un miembro de seguridad de un centro comercial de Memphis.

Ja Morant flexing a Gun on instagram live 😐

Bro really thought he was NBA YoungBoy 😂 pic.twitter.com/Qdwk0duLYx

— Code RED (@CodeRED_tv) March 4, 2023