Este martes, las atletas nacionales Poulette Cardoch y Berdine Castillo acusaron que las “borraron” del equipo de relevos a horas de la prueba a disputarse en Santiago 2023. Castillo, incluso, denunció que hubo “racismo, clasismo y discriminación de todo tipo“.

La situación comenzó con la acusación de Cardoch, quien tenía un cupo asegurado en el relevo 4×400 al tener la mejor marca (54,49), finalmente fue sacada del cuarteto que iba a correr la final en el Estadio Nacional.

Más tarde, su compañera Berdine Castillo reafirmó lo dicho por Cardoch y apuntó a Ximena Restrepo, la madre de Martina Weil y vicepresidenta de World Athletics.

En ese contexto, Isidora Jiménez, la atleta que sí compitió en los 4×100, respaldó a sus compañeras que acusaron haber sido marginadas.

“Yo sí apoyo completamente y estoy con mis compañeras Berdine y Poli“, escribió Jiménez en sus redes sociales. “Espero que estas prácticas no vuelvan a pasar y empatizo, además, con la incertidumbre y pésima sensación de enterarse de cambios a 2 horas de la prueba”, agregó.

La deportista aseguró que lo ocurrido en el Estadio Nacional no es algo que suceda con frecuencia. “Eso no pasa, no es algo común para los equipos de relevos en Chile que te avisen de la ‘nada’ que hay cambios, sin motivos el mismo día”, aseveró.

Martina Weil acusa falta de liderazgo tras denuncias de atletas: “Les pido perdón, yo también lo estaba pasando pésimo”

En un video publicado en sus redes sociales, Martina Weil pidió disculpas a sus compañeras por “no haber sido mejor capitana” y no haber lidiado con la situación “de mejor manera“.

“No tengo más que pedir perdón de que mis compañeras de equipo se hayan sentido así (…) de que sientan que el proceso hay sido tan poco transparente, pero, por otro lado, siento que esta fue una decisión técnica que se tomó por separado de las atletas. Esto viene de arriba”, manifestó.

Asimismo, dijo que “fue la peor experiencia que he tenido en mi vida en una competencia“.

Además, la atleta acusó “falta de liderazgo” en el equipo: “Me da mucha pena y rabia que esta situación se haya producido por falta de liderazgo, por falta de manejo, porque en esta, la única disciplina que es colectiva en este deporte tan individual, no había nadie velando por el bien del equipo y eso fue lo que sentí yo y lo que me dio tanta pena”.